Продвижение РФ в южной части Волчанска зафиксировали эксперты – детали

В сводке 6 ноября эксперты Института изучения войны (ISW) сообщили о продвижении российских войск к трассе Т-2104 Волчанск-Чугуновка в южной части Волчанска.

«Уточнения районов, на которые претендует Россия: геолокационные видеозаписи, опубликованные 4 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска удерживают позиции или недавно продвинулись вблизи трассы Т-2104 в центре Волчанска, района, в котором российские источники ранее заявляли о присутствии российских войск», – уточнили в Институте изучения войны.

А вот информацию врага о якобы успехах ВС РФ в районе Тихого и Синельниково эксперты подтвердить не смогли.

Также россияне утверждали, что смогли продвинуться на Купянском направлении – на севере от Каменки, в Кондрашовки и между Купянском и Кучеровкой. Однако, по оценкам аналитиков, ни одно из этих заявлений не оказалось правдивым.