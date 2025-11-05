Live
  • Ср 05.11.2025
Четверо пострадавших, среди них дитя: БпЛА РФ атаковал Харьковщину (оновлено)

Происшествия 21:44   05.11.2025
Оксана Якушко
Четверо пострадавших, среди них дитя: БпЛА РФ атаковал Харьковщину (оновлено) Иллюстрация: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Российский БпЛА атаковал складское здание в городе Богодухов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 20:55. По уточненной информации, в результате российской атаки на Богодухов пострадали 33-летняя и 53-летняя женщины и 10-летняя девочка, получившие острую реакцию на стресс, уточнил Синегубов.

«43-летний мужчина получил взрывную травму и был госпитализирован. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», — рассказал начальник ХОВА.

Также российский БпЛА попал в складское здание, где хранили зерновые культуры, там загорелся пожар.

20:47

«Четыре человека, среди которых 10-летний ребенок, пострадали в результате вражеской атаки на Богодухов. Предварительно попадание БпЛА зафиксировано в складское здание. Более подробную информацию выясняют», — рассказал начальник Харьковской ОВА.

Также сегодня, 5 ноября, российские войска ударили беспилотниками по селу Рубежное в Чугуевском районе, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате атаки горели три дома.

Читайте также: Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
