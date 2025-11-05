Live
Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине

Общество 16:03   05.11.2025
Виктория Яковенко
Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине приговор получил 18-летний парень. Правоохранители доказали, что он годами насиловал несовершеннолетних братьев и сестру.

По данным Харьковской областной прокуратуры, это продолжалось в течение 2021-2024 годов в одном из населенных пунктов Харьковского района.

«На начало совершения преступлений ему было 14, мальчикам – по 7 лет, а девочке 13 лет. С 2021 года он начал совершать сексуальные действия в отношении одного из младших братьев, а с 2023 года — всех трех детей», — установили правоохранители.

Отмечается, что фигурант проживал с отцом, в то время как дети жили отдельно с матерью.

«Указанные преступления парень совершал в отсутствие взрослых. Он применял угрозы, а по просьбе детей остановиться — причинял физическую боль. В общем установлено более 20 эпизодов сексуальных действий подростка в отношении пострадавших», — рассказали в прокуратуре.

В суде он полностью признал вину. Его признали виновным в совершении ряда преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности (ч.ч. 4, 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156 УКУ). Парню назначили 9 лет тюрьмы.

Напомним, ранее пожизненное заключение получил харьковчанина, насиловавший падчерицу с 9 лет. По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина в течение 2016-2020 годов систематически развращал и насиловал малолетнюю падчерицу. Установлено более 40 эпизодов сексуальных действий.

Читайте также: Два года развращал ребенка на Харьковщине: что грозит мужчине – прокуратура

Автор: Виктория Яковенко
