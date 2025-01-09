Пошли гулять и не вернулись: на Харьковщине ищут несовершеннолетних братьев

Правоохранители на Харьковщине разыскивают двух мальчиков – Ростислава и Богдана Ощепковых 2011 и 2014 года рождения.

Братья пошли гулять 8 января и не вернулись, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Приметы Ростислава: ростом примерно 130 см, худощавого телосложения, светлые волосы, карие глаза. Был одет в оранжевую куртку, зеленую шапку, черные брюки, черные ботинки.

Приметы Богдана: ростом примерно 100 см, среднего телосложения, светлые волосы, карие глаза. Был одет в зеленую куртку с темным капюшоном, черно-красные ботинки.

Всех, кто владеет любой информацией о разыскиваемых, просят сообщить по телефонам: (057)738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102 или другими доступными способами.