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Пошли гулять и не вернулись: на Харьковщине ищут несовершеннолетних братьев

Общество 14:15   09.01.2025
Виктория Яковенко
Пошли гулять и не вернулись: на Харьковщине ищут несовершеннолетних братьев Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители на Харьковщине разыскивают двух мальчиков – Ростислава и Богдана Ощепковых 2011 и 2014 года рождения.

Братья пошли гулять 8 января и не вернулись, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Приметы Ростислава: ростом примерно 130 см, худощавого телосложения, светлые волосы, карие глаза. Был одет в оранжевую куртку, зеленую шапку, черные брюки, черные ботинки.

Приметы Богдана: ростом примерно 100 см, среднего телосложения, светлые волосы, карие глаза. Был одет в зеленую куртку с темным капюшоном, черно-красные ботинки.

Всех, кто владеет любой информацией о разыскиваемых, просят сообщить по телефонам: (057)738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102 или другими доступными способами.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 14:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители на Харьковщине разыскивают двух мальчиков – Ростислава и Богдана Ощепковых 2011 и 2014 года рождения.".