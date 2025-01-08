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На Харьковщине полиция ищет водителя, который сбил велосипедиста и пропал

Происшествия 16:54   08.01.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине полиция ищет водителя, который сбил велосипедиста и пропал Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария произошла 10 декабря около 07:30 на перекрестке улиц Соборной и Михаила Грушевского в городе Лозовая, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В результате аварии телесные повреждения получил 39-летний мужчина, который ехал на велосипеде. Автомобиль Daewoo допустил столкновение с ним», — выяснили правоохранители.

Полицейские устанавливают местонахождение водителя, который пропал с места ДТП.

Приметы водителя: среднего телосложения, рост около 170 см, с виду 60 лет, седые волосы. Был одет в черную куртку и темно-коричневую кепку. Двигался на автомобиле Daewoo Lanos или Sens золотистого цвета.

Всех, кто имеет какую-либо информацию по данному факту, просят обращаться по телефону: 099-929-80-62.

ДТП на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 16:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла 10 декабря около 07:30 на перекрестке улиц Соборной и Михаила Грушевского в городе Лозовая, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".