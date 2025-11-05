Live
БпЛА атаковали частный сектор на Харьковщине: горели три дома (фото)

Происшествия 14:08   05.11.2025
Виктория Яковенко
БпЛА атаковали частный сектор на Харьковщине: горели три дома (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Сегодня, 5 ноября, российские войска ударили беспилотниками по селу Рубежное в Чугуевском районе, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Попадание БпЛА пришлось в частный жилищный сектор. В результате ударов произошел пожар на общей площади 160 м кв. Горели три жилых дома», — отметили спасатели.

Жертв и пострадавших в результате обстрелов нет.

На месте «прилета» под угрозой повторных ударов работали 10 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС.

обстрел Харьковщины
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
обстрел Харьковщины
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
обстрел Харьковщины
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
обстрел Харьковщины
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
обстрел Харьковщины
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, утром глава ХОВА Олег Синегубов информировал, что за прошедшие сутки в регионе погибли два человека, еще один житель получил ранения. Регион атаковали семь БпЛА типа Герань-2, FPV-дрон и восемь беспилотников, тип которых еще устанавливают.

Читайте также: Сегодня на Купянщине россияне ранили пенсионера – Канашевич

Автор: Виктория Яковенко
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 5 ноября, российские войска ударили беспилотниками по селу Рубежное в Чугуевском районе, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".