БпЛА атаковали частный сектор на Харьковщине: горели три дома (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Сегодня, 5 ноября, российские войска ударили беспилотниками по селу Рубежное в Чугуевском районе, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Попадание БпЛА пришлось в частный жилищный сектор. В результате ударов произошел пожар на общей площади 160 м кв. Горели три жилых дома», — отметили спасатели.
Жертв и пострадавших в результате обстрелов нет.
На месте «прилета» под угрозой повторных ударов работали 10 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС.
Напомним, утром глава ХОВА Олег Синегубов информировал, что за прошедшие сутки в регионе погибли два человека, еще один житель получил ранения. Регион атаковали семь БпЛА типа Герань-2, FPV-дрон и восемь беспилотников, тип которых еще устанавливают.
