БпЛА атакували приватний сектор на Харківщині: горіли три будинки (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Сьогодні, 5 листопада, російські війська вдарили безпілотниками по селу Рубіжне в Чугуївському районі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
«Влучання БпЛА прийшлось у приватний житловий сектор. В результаті ударів сталася пожежа на загальній площі 160 м кв. Горіли три житлових будинки», – зазначили рятувальники.
Жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає.
На місці «прильоту» під загрозою повторних ударів працювали 10 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо, вранці голова ХОВА Олег Синєгубов інформував, що протягом минулої доби в регіоні загинули двоє людей, ще один мешканець отримав поранення. Регіон атакували сім БпЛА типу «Герань-2», FPV-дрон та вісім безпілотників, тип яких ще встановлюють.
