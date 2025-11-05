Live
БпЛА атакували приватний сектор на Харківщині: горіли три будинки (фото)

Події 14:08   05.11.2025
Вікторія Яковенко
БпЛА атакували приватний сектор на Харківщині: горіли три будинки (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Сьогодні, 5 листопада, російські війська вдарили безпілотниками по селу Рубіжне в Чугуївському районі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Влучання БпЛА прийшлось у приватний житловий сектор. В результаті ударів сталася пожежа на загальній площі 160 м кв. Горіли три житлових будинки», – зазначили рятувальники.

Жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає.

На місці «прильоту» під загрозою повторних ударів працювали 10 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС.

обстрел Харьковщины
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
обстрел Харьковщины
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
обстрел Харьковщины
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
обстрел Харьковщины
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
обстрел Харьковщины
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, вранці голова ХОВА Олег Синєгубов інформував, що протягом минулої доби в регіоні загинули двоє людей, ще один мешканець отримав поранення. Регіон атакували сім БпЛА типу «Герань-2», FPV-дрон та вісім безпілотників, тип яких ще встановлюють.

Читайте також: Сьогодні на Куп’янщині росіяни поранили пенсіонера – Канашевич

Автор: Вікторія Яковенко
