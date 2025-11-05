Live
Двоє загиблих на Харківщині через удари РФ – дані Синєгубова

Події 08:53   05.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби в регіоні загинули двоє людей, ще один мешканець отримав поранення. 

У м. Куп’янськ загинули 62-річна і 42-річна жінки. По допомогу медиків звернулася 67-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес у с. Докучаєвське Роганської громади“, – пише начальник ХОВА.

Протягом доби по Харківщині “прилетіло”:

  • сім БпЛА типу “Герань-2”;
  • fpv-дрон;
  • вісім БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у селі Шевченкове Куп’янського району пошкоджено авто, а у Лозівському – росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі, додав Синєгубов.

Генштаб: 14 разів намагалися прорватися росіяни на Харківщині – де точилися бої

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
