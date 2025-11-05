Двое погибших на Харьковщине из-за ударов РФ – данные Синегубова

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение минувших суток в регионе погибли двое людей, еще один житель получил ранения.

«В г. Купянск погибли 62-летняя и 42-летняя женщины. За помощью медиков обратилась 67-летняя женщина, которая подверглась острой реакции на стресс в с. Докучаевское Роганской громады», – пишет начальник ХОВА.

В течение суток по Харьковщине «прилетело»:

семь БпЛА типа «Герань-2»;

fpv-дрон;

восемь БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в селе Шевченково Купянского района повреждено авто, а в Лозовском – россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре, добавил Синегубов.