Двое погибших на Харьковщине из-за ударов РФ – данные Синегубова
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение минувших суток в регионе погибли двое людей, еще один житель получил ранения.
«В г. Купянск погибли 62-летняя и 42-летняя женщины. За помощью медиков обратилась 67-летняя женщина, которая подверглась острой реакции на стресс в с. Докучаевское Роганской громады», – пишет начальник ХОВА.
В течение суток по Харьковщине «прилетело»:
- семь БпЛА типа «Герань-2»;
- fpv-дрон;
- восемь БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в селе Шевченково Купянского района повреждено авто, а в Лозовском – россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре, добавил Синегубов.
Читайте также: Генштаб: 14 раз пытались прорваться россияне на Харьковщине – где шли бои
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: обстрелы, поранені, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Двое погибших на Харьковщине из-за ударов РФ – данные Синегубова», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 ноября 2025 в 08:53;