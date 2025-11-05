Live
Двое погибших на Харьковщине из-за ударов РФ – данные Синегубова

Происшествия 08:53   05.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение минувших суток в регионе погибли двое людей, еще один житель получил ранения. 

«В г. Купянск погибли 62-летняя и 42-летняя женщины. За помощью медиков обратилась 67-летняя женщина, которая подверглась острой реакции на стресс в с. Докучаевское Роганской громады», – пишет начальник ХОВА.

В течение суток по Харьковщине «прилетело»:

  • семь БпЛА типа «Герань-2»;
  • fpv-дрон;
  • восемь БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в селе Шевченково Купянского района повреждено авто, а в Лозовском – россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре, добавил Синегубов.

Читайте также: Генштаб: 14 раз пытались прорваться россияне на Харьковщине – где шли бои

Автор: Николь Костенко-Лагутина
