Генштаб: 14 раз пытались прорваться россияне на Харьковщине – где шли бои

Утром 5 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что на Южно-Слобожанском направлении враг атаковал девять раз.

Бои шли возле Волчанска и Синельниково. Тем временем на Купянском направлении украинские военные сдержали пять штурмов РФ около Песчаного, Боровской Андреевки и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный и 51 авиационный удар, применил шесть ракет, сбросил 86 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 618 обстрелов, в том числе 133 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 978 дронов-камикадзе», – написали в Генштабе.

На сегодняшний день потери россиян следующие: