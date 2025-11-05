Генштаб: 14 раз пытались прорваться россияне на Харьковщине – где шли бои
Утром 5 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что на Южно-Слобожанском направлении враг атаковал девять раз.
Бои шли возле Волчанска и Синельниково. Тем временем на Купянском направлении украинские военные сдержали пять штурмов РФ около Песчаного, Боровской Андреевки и Петропавловки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный и 51 авиационный удар, применил шесть ракет, сбросил 86 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 618 обстрелов, в том числе 133 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 978 дронов-камикадзе», – написали в Генштабе.
На сегодняшний день потери россиян следующие:
Дата публикации материала: 5 ноября 2025 в 08:12