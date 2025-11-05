Live
Генштаб: 14 раз пытались прорваться россияне на Харьковщине – где шли бои

Украина 08:12   05.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: 14 раз пытались прорваться россияне на Харьковщине – где шли бои

Утром 5 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что на Южно-Слобожанском направлении враг атаковал девять раз.

Бои шли возле Волчанска и Синельниково. Тем временем на Купянском направлении украинские военные сдержали пять штурмов РФ около Песчаного, Боровской Андреевки и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный и 51 авиационный удар, применил шесть ракет, сбросил 86 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 618 обстрелов, в том числе 133 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 978 дронов-камикадзе», –  написали в Генштабе.

На сегодняшний день потери россиян следующие:

Читайте также: ISW: на Купянщине у РФ большие потери, причину будет расследовать комиссия

Автор: Николь Костенко-Лагутина
