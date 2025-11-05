Live
Генштаб: 14 разів намагалися прорватися росіяни на Харківщині. Де точилися бої

Україна 08:12   05.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 5 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що на Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував дев’ять разів.

Бої йшли біля Вовчанська та Синельникового. Тим часом на Куп’янському напрямку українські військові стримали п’ять штурмів РФ поблизу Піщаного, Борівської Андріївки та Петропавлівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного та 51 авіаційного удару, застосував шість ракет, скинув 86 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 618 обстрілів, зокрема 133 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 978 дронів-камікадзе“, – написали в Генштабі.

На сьогодні втрати росіян такі:

Читайте також: ISW: на Куп’янщині у РФ великі втрати, причину розслідуватиме комісія

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
