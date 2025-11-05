Генштаб: 14 разів намагалися прорватися росіяни на Харківщині. Де точилися бої

Вранці 5 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що на Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував дев’ять разів.

Бої йшли біля Вовчанська та Синельникового. Тим часом на Куп’янському напрямку українські військові стримали п’ять штурмів РФ поблизу Піщаного, Борівської Андріївки та Петропавлівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного та 51 авіаційного удару, застосував шість ракет, скинув 86 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 618 обстрілів, зокрема 133 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 978 дронів-камікадзе“, – написали в Генштабі.

На сьогодні втрати росіян такі: