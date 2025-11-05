Генштаб: 14 разів намагалися прорватися росіяни на Харківщині. Де точилися бої
Вранці 5 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що на Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував дев’ять разів.
Бої йшли біля Вовчанська та Синельникового. Тим часом на Куп’янському напрямку українські військові стримали п’ять штурмів РФ поблизу Піщаного, Борівської Андріївки та Петропавлівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного та 51 авіаційного удару, застосував шість ракет, скинув 86 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 618 обстрілів, зокрема 133 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 978 дронів-камікадзе“, – написали в Генштабі.
На сьогодні втрати росіян такі:
Читайте також: ISW: на Куп’янщині у РФ великі втрати, причину розслідуватиме комісія
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Генштаб: 14 разів намагалися прорватися росіяни на Харківщині. Де точилися бої», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2025 в 08:12;