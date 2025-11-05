П’ятеро постраждалих, серед них дитина: БпЛА РФ атакував Харківщину (оновлено)
Російський БпЛА атакував складську будівлю у місті Богодухів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 21:43. Кількість постраждалих через атаку російського БпЛА в Богодухові зросла до пʼяти: по допомогу до медиків звернувся 18-річний хлопець, повідомив Синєгубов.
У парубка швидка діагностувала гостру реакцію на стрес.
Через атаку БпЛА пошкоджений двоповерховий житловий маєток і будівля гаража.
Доповнено о 20:55. За уточненою інформацією, внаслідок російської атаки на Богодухів постраждали 33-річна та 53-річна жінки й 10-річна дівчинка, які отримали гостру реакцію на стрес, уточнив Синєгубов.
«43-річний чоловік отримав вибухову травму і був госпіталізований. Всім постраждалим надають медичну допомогу», – розповів начальник ХОВА.
Також російський БпЛА поцілив складську будівлю, де зберігали зернові культури, там зайнялася пожежа.
20:47
«Чотири людини, серед яких 10-річна дитина, постраждали внаслідок ворожої атаки на Богодухів. Попередньо потрапляння БПЛА зафіксовано у складську будівлю. Докладнішу інформацію з’ясовують», — розповів начальник Харківської ОВА.
Також сьогодні, 5 листопада, російські війська вдарили безпілотниками по селу Рубіжне у Чугуївському районі, повідомили у ГУ ДСНС у Харківській області, внаслідок атаки горіли три будинки.
