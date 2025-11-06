Просування РФ у південній частині Вовчанська зафіксували експерти – деталі
У зведенні 6 листопада експерти Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про просування російських військ до траси Т-2104 Вовчанськ-Чугунівка у південній частині Вовчанська.
“Уточнення районів, на які претендує Росія: Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 листопада, свідчать про те, що українські війська утримують позиції або нещодавно просунулися поблизу траси Т-2104 у центрі Вовчанська, району, в якому російські джерела раніше стверджували про присутність російських військ”, – зазначили в Інституті вивчення війни.
А ось інформацію ворога про нібито успіхи ЗС РФ у районі Тихого та Синельникового експерти підтвердити не змогли.
Також росіяни стверджували, що змогли просунутися на Куп’янському напрямку – на півночі від Кам’янки, до Кіндрашівки та між Куп’янськом та Кучерівкою. Однак, за оцінками аналітиків, жодна з цих заяв не виявилася правдивою.
