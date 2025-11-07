Live

ISW: другий день поспіль окупанти просуваються у Вовчанську

Україна 07:16   07.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що на геолокаційних кадрах зафіксували зміни на Південно-Слобожанському напрямку. 

Таким чином, росіяни знову захопили частину нових земель у південній частині Вовчанська. Проте, зазначили експерти, просування ЗС РФ – незначне.

Тим часом на інших ділянках фронту на Харківщині ситуація стабільна. І попри заяви ворога про успіхи – змін експерти не зафіксували.

“Непідтверджені заяви: російські блогери стверджували, що російські війська захопили Синельникове і просунулися до Тихого (обидва на північний схід від Харкова). Також російські блогери стверджували, що російські війська просунулися поблизу Мілового (на північний схід від Великого Бурлука)”, – зазначили експерти.

Також не підтверджують в ISW і дані ворога про нібито просування у Куп’янську, біля Мирового та Соболівки.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
