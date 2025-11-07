ISW: другий день поспіль окупанти просуваються у Вовчанську
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що на геолокаційних кадрах зафіксували зміни на Південно-Слобожанському напрямку.
Таким чином, росіяни знову захопили частину нових земель у південній частині Вовчанська. Проте, зазначили експерти, просування ЗС РФ – незначне.
Тим часом на інших ділянках фронту на Харківщині ситуація стабільна. І попри заяви ворога про успіхи – змін експерти не зафіксували.
“Непідтверджені заяви: російські блогери стверджували, що російські війська захопили Синельникове і просунулися до Тихого (обидва на північний схід від Харкова). Також російські блогери стверджували, що російські війська просунулися поблизу Мілового (на північний схід від Великого Бурлука)”, – зазначили експерти.
Також не підтверджують в ISW і дані ворога про нібито просування у Куп’янську, біля Мирового та Соболівки.
Читайте також: Просування РФ у південній частині Вовчанська зафіксували експерти – деталі
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «ISW: другий день поспіль окупанти просуваються у Вовчанську», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2025 в 07:16;