Live

Зеленский сообщил об ударах по Лозовой, люди остались без света

Происшествия 10:58   07.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Зеленский сообщил об ударах по Лозовой, люди остались без света Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Городской голова Сергей Зеленский проинформировал, что россияне бьют по Лозовой и призвал жителей быть осторожными.

«Вражеская атака. Под ударом критическая инфраструктура. Осторожно!», – написал Зеленский.

Вскоре стало известно, что в Лозовской громаде начались аварийные отключения.

«Переводим объекты критической инфраструктуры на альтернативное питание. Медицинские заведения работают без изменений», – уточнил мэр.

На данный момент также открыты пункты обогрева, добавил городской голова.

Тревогу в Харькове не объявляли. В 10:18 «покраснели» Изюмский и Лозовской районы. Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках КАБ на Лозовской район со стороны Донецкой области.

Читайте также: В ГСЧС показали последствия обстрелов РФ на Харьковщине (фото)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 7 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 ноября 2025: какой праздник и день в истории
07.11.2025, 06:00
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
07.11.2025, 11:41
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹
06.11.2025, 13:31
Масштабная атака БпЛА на Чугуев: пострадали предприятие и учебное заведение
Масштабная атака БпЛА на Чугуев: пострадали предприятие и учебное заведение
07.11.2025, 01:25
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
06.11.2025, 16:14
В Deep State подтвердили успехи РФ на севере от Харькова (карты)
В Deep State подтвердили успехи РФ на севере от Харькова (карты)
07.11.2025, 11:20

Новости по теме:

30.10.2025
Обеспечить стабильную мобильную связь в случае блэкаута — совещание в Харькове
30.10.2025
Из-за массированной атаки РФ сегодня на Харьковщине начались отключения света
28.10.2025
«Всего горожане не знают» — Синегубов об «энергетическом острове» в Харькове
25.10.2025
Из-за российских обстрелов Лозовая осталась без света и воды
22.10.2025
В Харьковской области начались аварийные отключения из-за обстрелов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Зеленский сообщил об ударах по Лозовой, люди остались без света», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2025 в 10:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова Сергей Зеленский проинформировал, что россияне бьют по Лозовой и призвал жителей быть осторожными.".