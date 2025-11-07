Зеленский сообщил об ударах по Лозовой, люди остались без света
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
Городской голова Сергей Зеленский проинформировал, что россияне бьют по Лозовой и призвал жителей быть осторожными.
«Вражеская атака. Под ударом критическая инфраструктура. Осторожно!», – написал Зеленский.
Вскоре стало известно, что в Лозовской громаде начались аварийные отключения.
«Переводим объекты критической инфраструктуры на альтернативное питание. Медицинские заведения работают без изменений», – уточнил мэр.
На данный момент также открыты пункты обогрева, добавил городской голова.
Тревогу в Харькове не объявляли. В 10:18 «покраснели» Изюмский и Лозовской районы. Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках КАБ на Лозовской район со стороны Донецкой области.
