Зеленский сообщил об ударах по Лозовой, люди остались без света

Городской голова Сергей Зеленский проинформировал, что россияне бьют по Лозовой и призвал жителей быть осторожными.

«Вражеская атака. Под ударом критическая инфраструктура. Осторожно!», – написал Зеленский.

Вскоре стало известно, что в Лозовской громаде начались аварийные отключения.

«Переводим объекты критической инфраструктуры на альтернативное питание. Медицинские заведения работают без изменений», – уточнил мэр.

На данный момент также открыты пункты обогрева, добавил городской голова.

Тревогу в Харькове не объявляли. В 10:18 «покраснели» Изюмский и Лозовской районы. Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках КАБ на Лозовской район со стороны Донецкой области.