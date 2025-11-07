Зеленський повідомив про удари по Лозовій, люди залишилися без світла

Міський голова Сергій Зеленський поінформував, що росіяни б’ють по Лозовій і закликав жителів бути обережними.

“Ворожа атака. Під ударом критична інфраструктура. Обережно!”, – написав Зеленський.

Незабаром стало відомо, що у Лозівській громаді розпочалися аварійні відключення.

“Переводимо об’єкти критичної інфраструктури на альтернативне живлення. Медичні заклади працюють без змін“, – уточнив мер.

Наразі також відкриті пункти обігріву, додав міський голова.

Тривогу в Харкові не оголошували. О 10:18 “почервоніли” Ізюмський та Лозівський райони. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски КАБ на Лозівський район із боку Донецької області.