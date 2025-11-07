У ДСНС показали наслідки обстрілів РФ на Харківщині (фото)
За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби росіяни обстріляли Вільхуватську, Великобурлуцьку та Шевченківську громади, а також Чугуїв.
У ніч проти 7 листопада окупанти вдарили БпЛА по Чугуєву. В результаті “прильотів” спалахнуло поштове відділення, СТО та навчальний заклад.
“Полум’я охопило близько 2000 кв. м, але рятувальники оперативно локалізували займання, не допустивши поширення вогню. На місці працюють підрозділи ДСНС, правоохоронці та комунальні служби”, – уточнили у ДСНС.
За попередньою інформацією, постраждалих у Чугуєві немає.
“Вільхуватська громада — ворожий БпЛА влучив у дах чотириповерхового житлового будинку, пошкодивши 20 квартир. Також ушкоджено сусідній будинок; Великобурлуцька громада — зафіксоване влучання у приватний житловий будинок, де виникла пожежа на площі близько 100 м.кв.”, – передають рятувальники.
А в Шевченківській громаді пожежа вирувала на території сільгосппідприємства.
Наразі рятувальники вже ліквідували всі осередки загоряння та обстежили усі пошкоджені будівлі. У всіх випадках обійшлося без потерпілих.
