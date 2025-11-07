Масштабна атака БпЛА на Чугуїв: постраждали підприємство та навчальний заклад
Понад десять російських безпілотників атакували Чугуїв Харківської області в ніч проти 7 листопада, повідомила мер міста Галина Мінаєва.
“Попередньо, постраждали цивільне підприємство та навчальний заклад. На місцях влучань сильна пожежа. Екстрені служби на місці, вживають відповідних заходів”, – пише Мінаєва.
Повітряну тривогу оголосили в Харкові о 23:59 через загрозу БпЛА типу “Шахед”. Вибухи в Чугуєві почалися близько опівночі й атака безпілотників тривала близько 15 хвилин. Повітряні сили ЗСУ попереджали про БпЛА лише на півдні Харківщини.
