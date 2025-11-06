На Куп’янському напрямку все ще найгарячіше на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку росіяни 10 разів штурмували українські позиції, повідомив Генштаб ЗСУ.
Бої точилися біля сіл Петропавлівка, Піщане та Глушківка. Наразі три атаки тривають.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири штурми росіян, ще один бій триває. Окупанти намагаються рухатися в Вовчанські та у бік Дворічанського.
На Лиманському напрямку українські захисники відбили шість атак біля сіл Новоєгорівка, Греківка, Зарічне, Новоселівка та у бік села Коровій Яр. Чотири бої тривають.
