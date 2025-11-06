Скільки багатоповерхівок знесуть у Харкові: Терехов назвав цифру (відео)

Понад 30 багатоповерхових житлових будинків, які зруйнувала армія РФ, планують знести у Харкові. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в етері нацмарафону сьогодні, 6 листопада.

Він уточнив, що на місці цих домів побудують нові.

Крім цього, Терехов зазначив, що жовтень був напруженим місяцем для міста. Зокрема, він нагадав про атаку на дитячий садок.

За даними міського голови, деякі люди ще перебувають лікарні після ворожих ударів в жовтні.

Терехов вкотре закликав мешканців прислухатися до повітряних тривог і бути обережними.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, дитячий садочок постраждав внаслідок повітряної атаки російських військових у Харкові 22 жовтня. Три вибухи пролунали в місті близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомив: відбувається атака «шахедів». Й невдовзі уточнив: прилетіло по будівлі в Холодногірському районі, в якій працює приватний дитячий садочок. За даними обласної прокуратури, було три безпілотники типу «Герань-2». Й, як повідомив Терехов, усі вони поцілили в одну будівлю, внаслідок чого другий поверх повністю склався й розпочалася пожежа. Виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття. Всіх 48 дітей евакуювали. Увечері стало відомо, що одна дитина з садка постраждала, п’ятирічна дівчинка. Поряд із будівлею під час атаки працювали комунальники, зокрема прибирав вулицю 42-річний озеленювач КП «Шляхрембуд» – він загинув. Ще девʼятеро людей — троє чоловіків і шість жінок — постраждали. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, чотирьох постраждалих ушпиталили. Пошкоджень зазнали щонайменше 11 будівель. На яких підставах працював постраждалий дитсадок – з’ясує слідство, прокоментував Терехов.