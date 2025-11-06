Сколько многоэтажек снесут в Харькове: Терехов назвал цифру (видео)
Более 30 многоэтажных жилых домов, разрушенных армией РФ, планируют снести в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона сегодня, 6 ноября.
Он уточнил, что на месте этих домов построят новые.
Кроме того, Терехов отметил, что октябрь был напряженным месяцем для города. В частности, он напомнил об атаке на детский сад.
По данным городского головы, некоторые люди еще находятся в больнице после вражеских ударов в октябре.
Терехов в который раз призвал жителей прислушиваться к тревожным тревогам и быть осторожными.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, детский сад пострадал в результате воздушной атаки российских военных в Харькове 22 октября. Три взрыва прогремели в городе около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил: идет атака «Шахедов». И вскоре уточнил: прилетело по зданию в Холодногорском районе, где работает частный детский сад. По данным областной прокуратуры, было три беспилотника типа «Герань-2». И, как сообщил Терехов, все они попали в одно здание, в результате чего второй этаж полностью сложился и начался пожар. Воспитательницы успели вовремя спустить малышей в простейшее укрытие. Всех 48 детей эвакуировали. Вечером стало известно, что один ребенок из садика пострадал, пятилетняя девочка. Рядом со зданием во время атаки работали коммунальщики, в том числе убирал улицу 42-летний озеленитель КП «Шляхрембуд» — он погиб. Еще девять человек — трое мужчин и шесть женщин — пострадали. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, четырех пострадавших госпитализировали. Повреждения получили по меньшей мере 11 зданий. На каких основаниях работал детсад – выяснит следствие, прокомментировал Терехов.
Читайте также: Удар по детсаду в Харькове: имело ли заведение лицензию, сообщили в ОВА
Новости по теме:
- Категории: Записано, Харьков; Теги: демонтаж, Игорь Терехов, многоэтажка, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сколько многоэтажек снесут в Харькове: Терехов назвал цифру (видео)», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 ноября 2025 в 12:56;