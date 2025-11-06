Live
Сколько многоэтажек снесут в Харькове: Терехов назвал цифру (видео)

Записано 12:56   06.11.2025
Более 30 многоэтажных жилых домов, разрушенных армией РФ, планируют снести в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона сегодня, 6 ноября.

Он уточнил, что на месте этих домов построят новые.

Кроме того, Терехов отметил, что октябрь был напряженным месяцем для города. В частности, он напомнил об атаке на детский сад.

По данным городского головы, некоторые люди еще находятся в больнице после вражеских ударов в октябре.

Терехов в который раз призвал жителей прислушиваться к тревожным тревогам и быть осторожными.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, детский сад пострадал в результате воздушной атаки российских военных в Харькове 22 октября. Три взрыва прогремели в городе около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил: идет атака «Шахедов». И вскоре уточнил: прилетело по зданию в Холодногорском районе, где работает частный детский сад. По данным областной прокуратуры, было три беспилотника типа «Герань-2». И, как сообщил Терехов, все они попали в одно здание, в результате чего второй этаж полностью сложился и начался пожар. Воспитательницы успели вовремя спустить малышей в простейшее укрытие. Всех 48 детей эвакуировали. Вечером стало известно, что один ребенок из садика пострадал, пятилетняя девочка. Рядом со зданием во время атаки работали коммунальщики, в том числе убирал улицу 42-летний озеленитель КП «Шляхрембуд» — он погиб. Еще девять человек — трое мужчин и шесть женщин — пострадали. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, четырех пострадавших госпитализировали. Повреждения получили по меньшей мере 11 зданий. На каких основаниях работал детсад – выяснит следствие, прокомментировал Терехов.

Читайте также: Удар по детсаду в Харькове: имело ли заведение лицензию, сообщили в ОВА

