Еще один поврежденный дом снесут в Харькове: мэрия назвала адрес
Сегодня, 12 февраля, исполнительный комитет Харьковского городского совета утвердил перечень аварийно опасных домов, нуждающихся в полном или частичном демонтаже после вражеских обстрелов.
По данным мэрии, полному демонтажу подлежит многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу улица Кузнечная, 27 в Основянском районе.
«Объект имеет существенные повреждения опорных и ограждающих конструкций, свидетельствующих о возможности аварийного обрушения. Степень повреждения здания составляет более 81%», – отметили в горсовете.
Еще два дома нуждаются в демонтаже отдельных его частей и проведении капитального ремонта. Речь идет о многоквартирных домах по адресам: ул. Манченковская, 8 (Киевский район) и ул. Владислава Зубенко, 35 (Салтовский район).
Напомним, в январе россияне повредили ракетными и дроновыми ударами 283 дома, сообщал мэр города Игорь Терехов. По его словам, характер повреждений везде разный – от этого зависит и дальнейшее решение о здании.
Дата публикации материала: 12 февраля 2026 в 14:21