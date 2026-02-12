Live

Еще один поврежденный дом снесут в Харькове: мэрия назвала адрес

Общество 14:21   12.02.2026
Виктория Яковенко
Еще один поврежденный дом снесут в Харькове: мэрия назвала адрес Фото: Харьковский горсовет

Сегодня, 12 февраля, исполнительный комитет Харьковского городского совета утвердил перечень аварийно опасных домов, нуждающихся в полном или частичном демонтаже после вражеских обстрелов.

По данным мэрии, полному демонтажу подлежит многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу улица Кузнечная, 27 в Основянском районе.

«Объект имеет существенные повреждения опорных и ограждающих конструкций, свидетельствующих о возможности аварийного обрушения. Степень повреждения здания составляет более 81%», – отметили в горсовете.

Еще два дома нуждаются в демонтаже отдельных его частей и проведении капитального ремонта. Речь идет о многоквартирных домах по адресам: ул. Манченковская, 8 (Киевский район) и ул. Владислава Зубенко, 35 (Салтовский район).

Напомним, в январе россияне повредили ракетными и дроновыми ударами 283 дома, сообщал мэр города Игорь Терехов. По его словам, характер повреждений везде разный – от этого зависит и дальнейшее решение о здании.

Читайте также: На Салтовке сегодня утром мужчина пытался спастись от огня и выпрыгнул с окна

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
11.02.2026, 14:17
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
13.02.2026, 18:36
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
12.02.2026, 22:04
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
11.02.2026, 21:33
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
13.02.2026, 16:15
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
13.02.2026, 19:46

Новости по теме:

24.12.2025
Еще три многоэтажных жилых дома снесут в Харькове: мэрия назвала адреса
21.11.2025
В Харькове демонтируют 17 разрушенных многоэтажек – поможет ООН
06.11.2025
Сколько многоэтажек снесут в Харькове: Терехов назвал цифру (видео)
01.11.2025
Что будут делать с модульным городком в Харькове, который непригоден для жизни
22.09.2025
Ракетный удар возле окружной Харькова, снесут дом — итоги 22 сентября (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Еще один поврежденный дом снесут в Харькове: мэрия назвала адрес», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2026 в 14:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 12 февраля, исполнительный комитет Харьковского городского совета утвердил перечень аварийно опасных домов, нуждающихся в полном или частичном демонтаже".