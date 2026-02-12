Еще один поврежденный дом снесут в Харькове: мэрия назвала адрес

Сегодня, 12 февраля, исполнительный комитет Харьковского городского совета утвердил перечень аварийно опасных домов, нуждающихся в полном или частичном демонтаже после вражеских обстрелов.

По данным мэрии, полному демонтажу подлежит многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу улица Кузнечная, 27 в Основянском районе.

«Объект имеет существенные повреждения опорных и ограждающих конструкций, свидетельствующих о возможности аварийного обрушения. Степень повреждения здания составляет более 81%», – отметили в горсовете.

Еще два дома нуждаются в демонтаже отдельных его частей и проведении капитального ремонта. Речь идет о многоквартирных домах по адресам: ул. Манченковская, 8 (Киевский район) и ул. Владислава Зубенко, 35 (Салтовский район).

Напомним, в январе россияне повредили ракетными и дроновыми ударами 283 дома, сообщал мэр города Игорь Терехов. По его словам, характер повреждений везде разный – от этого зависит и дальнейшее решение о здании.

