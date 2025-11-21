Live

В Харькове демонтируют 17 разрушенных многоэтажек – поможет ООН

Общество 11:50   21.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове демонтируют 17 разрушенных многоэтажек – поможет ООН

В пресс-службе мэрии сообщили, что Программа развития ООН в Украине (ПРООН) поможет демонтировать в Харькове многоэтажки, которые разрушил враг. 

Речь идет о домах, которые попали под обстрелы РФ и не подлежат восстановлению.

Разрушенные дома в Харькове
Фото: Кристина Пашкина / ПРООН в Украине

«Так, был организован демонтаж 17 таких объектов. Работы уже завершены на пяти из них. Ликвидация разрушенных построек осуществляется с привлечением высокоспециализированной техники. В частности, при разборке дома по ул. Натальи Ужвий был задействован уникальный в Украине экскаватор со стрелой длиной 40 метров», – сообщили в мэрии.

Разрушенные дома в Харькове
Фото: Кристина Пашкина / ПРООН в Украине

В горсовете также напомнили, что в результате российских обстрелов в городе повреждены девять тысяч многоэтажек.

