В Харькове демонтируют 17 разрушенных многоэтажек – поможет ООН

В пресс-службе мэрии сообщили, что Программа развития ООН в Украине (ПРООН) поможет демонтировать в Харькове многоэтажки, которые разрушил враг.

Речь идет о домах, которые попали под обстрелы РФ и не подлежат восстановлению.

«Так, был организован демонтаж 17 таких объектов. Работы уже завершены на пяти из них. Ликвидация разрушенных построек осуществляется с привлечением высокоспециализированной техники. В частности, при разборке дома по ул. Натальи Ужвий был задействован уникальный в Украине экскаватор со стрелой длиной 40 метров», – сообщили в мэрии.

В горсовете также напомнили, что в результате российских обстрелов в городе повреждены девять тысяч многоэтажек.