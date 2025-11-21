У Харкові демонтують 17 зруйнованих багатоповерхівок – допоможе ООН
Фото: Крістіна Пашкіна / ПРООН в Україні
У пресслужбі мерії повідомили, що Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) допоможе демонтувати у Харкові багатоповерхівки, які зруйнував ворог.
Йдеться про будинки, які потрапили під обстріли РФ і не підлягають відновленню.
“Так, було організовано демонтаж 17 таких об’єктів. Роботи вже завершені на п’ятьох з них. Ліквідація зруйнованих будівель здійснюється з залученням високоспеціалізованої техніки. Зокрема, під час розбирання будинку на вул. Наталії Ужвій був задіяний унікальний в Україні екскаватор зі стрілою завдовжки 40 метрів“, – зазначили у повідомленні.
У міськраді також нагадали, що внаслідок російських обстрілів у місті пошкоджені дев’ять тисяч багатоповерхівок.
