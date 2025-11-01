Live
Що робитимуть з модульним містечком в Харкові, яке непридатне для життя

Суспільство 17:42   01.11.2025
Вікторія Яковенко
Що робитимуть з модульним містечком в Харкові, яке непридатне для життя Фото: Харківська міськрада

У Харкові готуються демонтувати модульне містечко, в якому проживали переселенці.

«Модульне містечко непридатне для проживання в ньому людей. Конструкції житлових блоків мають високий ступінь аварійності. Зокрема, там протікають покрівлі, відшаровуються стіни, повністю зруйнована підлога. Електропроводка теж аварійна, що може призвести до короткого замикання», – розповів директор КП «Харківспецбуд» Ігор Київський.

Зазначається, що підготовчі роботи до демонтажу модульного містечка вже почалися.

Нагадаємо, про те, що переселенців, які проживають на території першого модульного містечка в Харкові, розселять в гуртожитки, повідомляв міський голова Ігор Терехов. Він зазначав, що після відкриття містечка пройшли десятки років, і сьогодні воно непридатне для експлуатації.

1 травня у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області повідомили, що їхні спеціалісти обстежили модульне містечко у Слобідському районі міста та прийшли до висновку, що проживати там небезпечно: частина будиночків пошкоджені обстрілами, є цвіль та пліснява, виявлені муміфіковані залишки гризунів.

Читайте також: У Харкові розселяють переселенців, які жили в модульному містечку

Автор: Вікторія Яковенко
