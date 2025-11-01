У Харкові розселяють переселенців, які жили в модульному містечку
З модульного містечка у Харкові, що визнали непридатним, вже виїхали 17 людей, повідомили у пресслужбі міськради.
«Серед них – багатодітна родина з сімома дітьми. За сприяння міської влади була досягнута домовленість про їхній переїзд до обраної ними громади», – зазначили у мерії.
Як повідомив заступник міського голови з питань доступності, ветеранської політики та ВПО Юрій Шпарага, Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб і Інститут судових експертиз ім. проф. М. С. Бокаріуса було встановлено, що приміщення модульного містечка непридатні для проживання.
Наразі там залишаються 15 людей.
«Їм пропонують переселитися в один з гуртожитків для тимчасового перебування ВПО. У Харкові їх більше 50. Двоє вже переїхали туди. Ще двоє громадян, які проживають у модулях, є особами з інвалідністю та пересуваються на колісних кріслах. Для них ми підбираємо варіанти з більш інклюзивними умовами», – розповів Шпарага.
Нагадаємо, про те, що переселенців, які проживають на території першого модульного містечка в Харкові, розселять в гуртожитки, повідомляв міський голова Ігор Терехов. Він зазначав, що після відкриття містечка пройшли десятки років, і сьогодні воно непридатне для експлуатації.
1 травня у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області повідомили, що їхні спеціалісти обстежили модульне містечко у Слобідському районі міста та прийшли до висновку, що проживати там небезпечно: частина будиночків пошкоджені обстрілами, є цвіль та пліснява, виявлені муміфіковані залишки гризунів.
