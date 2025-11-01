Live
В Харькове расселяют переселенцев, которые жили в модульном городке

Общество 12:22   01.11.2025
Виктория Яковенко
В Харькове расселяют переселенцев, которые жили в модульном городке Фото: Харьковский горсовет

Из признанного непригодным модульного городка в Харькове уже выехали 17 человек, сообщили в пресс-службе горсовета.

«Среди них – многодетная семья с семью детьми. При содействии городских властей была достигнута договоренность об их переезде в избранную ими громаду», — отметили в мэрии.

Как сообщил заместитель городского головы по вопросам доступности, ветеранской политики и ВПЛ Юрий Шпарага, Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней и Институт судебных экспертиз им. проф. М. С. Бокариуса установили, что помещения модульного городка непригодны для проживания.

Сейчас там остаются 15 человек.

«Им предлагают переселиться в одно из общежитий для временного пребывания ВПЛ. В Харькове их больше 50. Двое уже переехали туда. Еще два гражданина, проживающих в модулях, являются лицами с инвалидностью и передвигаются на колесных креслах. Для них мы подбираем варианты с более инклюзивными условиями», – рассказал Шпарага.

Напомним, о том, что переселенцев, проживающих на территории первого модульного городка в Харькове, расселят в общежития, сообщал городской голова Игорь Терехов. Он отмечал, что после открытия городка прошли десятки лет, и сегодня он непригоден для эксплуатации.

1 мая в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщили, что их специалисты обследовали модульный городок в Слободском районе города и пришли к выводу, что проживать там опасно: часть домиков повреждены обстрелами, есть плесень, обнаружены мумифицированные остатки грызунов.

Автор: Виктория Яковенко
