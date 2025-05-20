Live
  • Вт 20.05.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.58
  • EUR 46.86

Терехов: модульный городок в Харькове – непригодный, куда переселят людей

Общество 16:13   20.05.2025
Виктория Яковенко
Терехов: модульный городок в Харькове – непригодный, куда переселят людей Фото: Харьковский горсовет

Переселенцы, проживающие на территории первого модульного городка в Харькове, будут расселены в общежития. Об этом в эфире «Новини. LIVE» сообщил городской голова Игорь Терехов.

«Этот модульный городок был построен вместе с правительством Германии тогда, когда началась война в Донецкой и Луганской областях. И тогда переехали к нам вынужденные переселенцы, и были переговоры с GIZ – это правительственная организация Германии, и они предоставили нам такие контейнеры, которые были рассчитаны на 3 года. Только на 3 года. И тогда мы построили этот модульный городок, кстати первые в Украине, и он был практически полностью заполнен людьми, и они там находились некоторое время. Но прошли десятки лет и сегодня он непригодный для эксплуатации. Поэтому мы приняли решение о невозможности дальше продолжать эксплуатацию этого модульного городка», — сказал Терехов.

Отметим, что 1 мая в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщили, что их специалисты обследовали модульный городок в Слободском районе города и пришли к выводу, что проживать там опасно: часть домиков повреждены обстрелами, есть плесень, обнаружены мумифицированные остатки грызунов.

модульный городок в Харькове
Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области
модульный городок в Харькове
Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

«Что касается находящихся там людей, мы предложили им общежития, и многие из них переехали в общежития», — добавил мэр.

Он уточнил, что всего в Харькове сейчас проживают 206 тысяч ВПЛ. Это переселенцы из Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, а также с деоккупированных населенных пунктов и территорий, где идут активные боевые действия.

Читайте также: «Летнее наступление РФ на Харьковщину»: что думает Терехов и в чем он уверен

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Когда закончатся дожди и потеплеет в Харькове и области: прогнозы
Когда закончатся дожди и потеплеет в Харькове и области: прогнозы
20.05.2025, 11:25
В Харькове – «прилет»: подробности от Терехова
В Харькове – «прилет»: подробности от Терехова
20.05.2025, 13:29
Смерть в РТЦК Харькова: что показали вскрытие и видеозаписи, сообщили в НПУ
Смерть в РТЦК Харькова: что показали вскрытие и видеозаписи, сообщили в НПУ
20.05.2025, 12:31
«Летнее наступление РФ на Харьковщину»: что думает Терехов и в чем он уверен
«Летнее наступление РФ на Харьковщину»: что думает Терехов и в чем он уверен
20.05.2025, 14:56
При восстановлении Госпрома хотят установить окна, как в 1928 году
При восстановлении Госпрома хотят установить окна, как в 1928 году
20.05.2025, 07:22
«Люди 24/7 находятся в опасности» — Синегубов об эвакуации на Харьковщине
«Люди 24/7 находятся в опасности» — Синегубов об эвакуации на Харьковщине
20.05.2025, 16:46

Новости по теме:

14:56
«Летнее наступление РФ на Харьковщину»: что думает Терехов и в чем он уверен
13:29
В Харькове – «прилет»: подробности от Терехова
16:29
«Более-менее спокойно проходит май»: Терехов обратился к харьковчанам (видео)
15:02
Хватает ли Харькову рабочих рук, сообщил Терехов (видео)
14:41
«Разработали варианты на всякий случай» — Терехов о ситуации со светом

Вы читали новость: «Терехов: модульный городок в Харькове – непригодный, куда переселят людей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 16:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Переселенцы, проживающие на территории первого модульного городка в Харькове, будут расселены в общежития. Об этом в эфире «Новини. LIVE» сообщил городской голова Игорь Терехов.".