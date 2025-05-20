Терехов: модульный городок в Харькове – непригодный, куда переселят людей
Переселенцы, проживающие на территории первого модульного городка в Харькове, будут расселены в общежития. Об этом в эфире «Новини. LIVE» сообщил городской голова Игорь Терехов.
«Этот модульный городок был построен вместе с правительством Германии тогда, когда началась война в Донецкой и Луганской областях. И тогда переехали к нам вынужденные переселенцы, и были переговоры с GIZ – это правительственная организация Германии, и они предоставили нам такие контейнеры, которые были рассчитаны на 3 года. Только на 3 года. И тогда мы построили этот модульный городок, кстати первые в Украине, и он был практически полностью заполнен людьми, и они там находились некоторое время. Но прошли десятки лет и сегодня он непригодный для эксплуатации. Поэтому мы приняли решение о невозможности дальше продолжать эксплуатацию этого модульного городка», — сказал Терехов.
Отметим, что 1 мая в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщили, что их специалисты обследовали модульный городок в Слободском районе города и пришли к выводу, что проживать там опасно: часть домиков повреждены обстрелами, есть плесень, обнаружены мумифицированные остатки грызунов.
«Что касается находящихся там людей, мы предложили им общежития, и многие из них переехали в общежития», — добавил мэр.
Он уточнил, что всего в Харькове сейчас проживают 206 тысяч ВПЛ. Это переселенцы из Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, а также с деоккупированных населенных пунктов и территорий, где идут активные боевые действия.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, модульный городок, новости Харькова, переселенец;
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 16:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Переселенцы, проживающие на территории первого модульного городка в Харькове, будут расселены в общежития. Об этом в эфире «Новини. LIVE» сообщил городской голова Игорь Терехов.".