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«Летнее наступление РФ на Харьковщину»: что думает Терехов и в чем он уверен

Общество 14:56   20.05.2025
Виктория Яковенко
«Летнее наступление РФ на Харьковщину»: что думает Терехов и в чем он уверен Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал данные ОТГВ «Харьков» о том, что «летняя наступательная кампания врага началась».

«То, что планы нашего врага – коварны, мы это понимаем. С первого дня войны это ощущаем. Их планы не менялись – то, что касается захвата как можно больше территорий Украины. Главное не то, что они хотят, а главное – как мы будем противодействовать этому. Поэтому сегодня наши ВСУ настроены и мотивированы, и у врага ничего не выходит», — отметил Терехов в эфире «Новини. LIVE».

Он добавил, что противник о наступлении на Харьковщину заявляет каждый год. Однако, к счастью, войска РФ не могут добиться успехов.

«Благодаря нашим ВСУ у них ничего не получается. И я уверен, что и в этот раз ничего не получится. Это определенное запугивание. В городе уже привыкли к тому, что россияне хотят, но не могут», – считает мэр.

Терехов сообщил, что по состоянию на сегодняшний день ситуация в городе спокойная, все открыто, работают рынки, АЗС, супермаркеты.

Напомним, на прошлой неделе в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин заявлял, что «фактически летняя наступательная кампания врага началась». И добавил, что рассчитывать на перемирие в ближайшее время, он бы не стал.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 14:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал данные ОТГВ «Харьков» о том, что «летняя наступательная кампания врага началась».".