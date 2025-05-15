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Россияне если не врут, то манипулируют — ОТГ «Харьков» о возможных переговорах

Общество 13:44   15.05.2025
Виктория Яковенко
Россияне если не врут, то манипулируют — ОТГ «Харьков» о возможных переговорах Скриншот

Пресс-секретарь ОТГ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона сообщил, изменилась ли ситуация на фронте в связи с вероятными переговорами между Украиной и РФ в Турции 15 мая.

«Я бы опять же не стал бы погружаться в то, что говорят на той стороне, потому что, когда мы имеем дело с россиянами, надо понимать несколько простых решений. Россияне, когда выходят в публичное пространство, они всегда врут. Если они не врут, то они манипулируют. И мы должны воспринимать все заявления с той стороны в таком ключе. Относительно того, что они принимают участие в мирных переговорах, я думаю, что всем очевидно, что они имитируют. Потому что мы все видели тех делегатов, которых они отправили на переговоры в Стамбул, это какие-то ноунеймы, и воспринимать их серьезно, мне кажется, это не стоит. Но пусть. Мы все стремимся к миру, и никто так не хочет мира, как украинской военные», — отметил Шамшин.

Он отметил, что сейчас на фронте оккупанты накапливают силы, и «фактически летняя наступательная кампания врага началась».

«И рассчитывать на то, что в ближайшее время будет какое-то перемирие, я бы не стал. Потому что когда россияне перед этим объявляли о своих «пасхальном перемирии» в одностороннем порядке, перемирии на «дни своего победоносия», никакого затишья на фронте не было. Наоборот, россияне обычно усиливали свои штурмовые действия, и собственно мы это наблюдаем и сейчас. То есть рассчитывать на то, что они остановятся и скажут, что все, хотим мира, у меня таких иллюзий нет и многих украинских военных тоже», — сказал Шамшин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 15 мая президент Украины Владимир Зеленский приехал в Анкару для встречи с президентом Турции Эрдоганом. Ранее Зеленский заявлял, что готов в этот день к личной встрече с Путиным. Накануне вечером Кремль объявил состав своей делегации. Ее возглавит помощник Путина Владимир Мединский.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 13:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь ОТГ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона сообщил, изменилась ли ситуация на фронте в связи с вероятными переговорами между Украиной и РФ в Турции 15 мая.".