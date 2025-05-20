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Чего ВС РФ хотят добиться летним наступлением на Харьковщине — мнение

Фронт 09:28   20.05.2025
Оксана Горун
Чего ВС РФ хотят добиться летним наступлением на Харьковщине — мнение Скриншот

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», оценил вероятные планы РФ на предстоящую летнюю кампанию.

Сейчас, по данным Коваленко, активизация у оккупантов наблюдается по всем направлениям фронта — в том числе и Харьковской области.

«Россияне значительно оживились, и это не удивительно. Мы приближаемся к летнему наступлению, к фазе активных летних боевых действий. И российские оккупационные войска, конечно же, будут пытаться за этот период выполнять те задачи, которые они поставили перед собой: выход к крупнейшим городам по каждому из направлений. То есть речь идет о Константиновке, о Северске, о Боровой, о Купянске. Безусловно, речь идет и об охвате Покровска с восточного фланга и западного фланга, соответственно, с выходом на Днепропетровщину. И все это мы будем наблюдать в течение летнего периода. Конечно, Силы обороны Украины готовы к этому. Хотя иногда возникают вопросы, как то, что мы могли наблюдать на стыке Покровского и Константиновского (Торецкого — Ред.) направлений. Тем не менее Силы обороны Украины готовятся к отражению этих наступательных действий», — сказал Коваленко в обзоре на Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua

Коваленко предупредил, что летнюю кампанию РФ обязательно будут сопровождать различные манипуляции в информационном поле и ИПСО.

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«Мы вступаем в очень непростую фазу, во время которой от каждого из нас, в тылу, потребуется устойчивость. Потому что Силы обороны Украины, мы можем быть уверены, нас защищают и они будут продолжать это делать. Главное, чтобы мы их не разочаровывали своими действиями в тылу. И не хаотизировали своей паникой ситуацию в Украине. Так как передовая также во многом зависит от тыла», — подчеркнул обозреватель.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», оценил вероятные планы РФ на предстоящую летнюю кампанию".