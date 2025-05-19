В ВСУ прокомментировали угрозы РФ захватить Харьковскую область (видео)

Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире нацмарафона оценил, насколько реальны российские угрозы, и рассказал о реальной ситуации на фронте на Харьковщине.

На переговорах в Стамбуле российская делегация, по сообщениям СМИ, угрожала, если Украина не отдаст РФ четыре области, захватить шесть (речь шла о Харьковской и Сумской). Впрочем, в ВСУ мнение россиян об их возможностях не разделяют.

«Я бы вообще не слушал, что говорят их рты, особенно рот Мединского (главы российской делегации и по совместительству председателя союза писателей РФ — Ред.). Потому что это, мне кажется, какой-то очевидный блеф. Давайте будем честны: если россияне могут что-то захватить, они что-то захватывают. Если не могут, то не захватывают», — пояснил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он отметил, что на Харьковском направлении действительно есть некоторая активизация. Но она не особо значительная.

«Во-вторых, они прут на несчастный город Волчанск уже больше года. Но без особого успеха. Не могут пройти сам Волчанск. Поэтому мне кажется, что это скорее усиление давления. Мне кажется, что это попытка скорее сформировать некую узенькую «серую» зону. Но если учитывать то, что сам Волчанск – он очень близок к границе, то это действительно узкая «серая» зона», — дополнил спикер ОСГВ «Хортица».