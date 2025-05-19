Попытки штурмов усилились — пограничники о ситуации на Харьковщине (видео)
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона ответил на вопрос, как пограничники оценивают обстановку в контексте угроз РФ захватить Сумы и Харьков.
«В общем, и в пределах этих областей, по границе со страной-террористом, и в целом по линии фронта, где находятся пограничные подразделения, могу отметить, что Россия не прекращает своих агрессивных действий. И, собственно, за последний период они наоборот усилили попытки штурмов, не прекращаются обстрелы», — констатировал Демченко.
При этом он не сообщил о каком-либо новом накоплении ударных группировок или же попытках прорвать границу с Харьковщиной.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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«По Харьковской области наиболее интенсивно проходят попытки штурмов Волчанска. По Волчанскому направлению ежедневно практически пограничники на тех позициях, где находятся, отражают попытки продвижения штурмовых групп врага. И отдельно, но это уже по линии фронта — Купянское направление. Тоже достаточно активно проявляет себя противник для того, чтобы продвигаться на территорию Украины. Однако благодаря стойкости и пограничников, и других украинских защитников по всем направлениям (будь то граница с Россией, будь то ли линия фронта), конечно, удается сделать невозможным или сдержать продвижение противника нашей пехоте, которая находится непосредственно на самых передних рубежах, при поддержке и артиллерии, и расчетов операторов беспилотных авиационных комплексов, уничтожающих десятками, сотнями врага для того, чтобы он не смог достичь тех целей, которые ставит перед собой», — прокомментировал представитель Госпогранслужбы.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: волчанск, гпсу, Демченко, наступ, наступление, новости Харькова, пограничники, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 10:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона ответил на вопрос, как пограничники оценивают обстановку ".