Live
  • Пн 19.05.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.5
  • EUR 46.45

Попытки штурмов усилились — пограничники о ситуации на Харьковщине (видео)

Фронт 10:05   19.05.2025
Оксана Горун
Попытки штурмов усилились — пограничники о ситуации на Харьковщине (видео) Скриншот

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона ответил на вопрос, как пограничники оценивают обстановку в контексте угроз РФ захватить Сумы и Харьков.

«В общем, и в пределах этих областей, по границе со страной-террористом, и в целом по линии фронта, где находятся пограничные подразделения, могу отметить, что Россия не прекращает своих агрессивных действий. И, собственно, за последний период они наоборот усилили попытки штурмов, не прекращаются обстрелы», — констатировал Демченко.

При этом он не сообщил о каком-либо новом накоплении ударных группировок или же попытках прорвать границу с Харьковщиной.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Войска РФ «прощупывают» границу с Харьковской областью: данные ISW (карты)

«По Харьковской области наиболее интенсивно проходят попытки штурмов Волчанска. По Волчанскому направлению ежедневно практически пограничники на тех позициях, где находятся, отражают попытки продвижения штурмовых групп врага. И отдельно, но это уже по линии фронта — Купянское направление. Тоже достаточно активно проявляет себя противник для того, чтобы продвигаться на территорию Украины. Однако благодаря стойкости и пограничников, и других украинских защитников по всем направлениям (будь то граница с Россией, будь то ли линия фронта), конечно, удается сделать невозможным или сдержать продвижение противника нашей пехоте, которая находится непосредственно на самых передних рубежах, при поддержке и артиллерии, и расчетов операторов беспилотных авиационных комплексов, уничтожающих десятками, сотнями врага для того, чтобы он не смог достичь тех целей, которые ставит перед собой», — прокомментировал представитель Госпогранслужбы.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 19 мая: налет 14 «Шахедов», фронт
Новости Харькова — главное за 19 мая: налет 14 «Шахедов», фронт
19.05.2025, 08:47
Опасная погода будет в Харькове и области и в понедельник — предупреждение
Опасная погода будет в Харькове и области и в понедельник — предупреждение
18.05.2025, 12:55
Где второй Mercedes? — ХАЦ о нестыковках в приговоре по «делу Ярославского»
Где второй Mercedes? — ХАЦ о нестыковках в приговоре по «делу Ярославского»
19.05.2025, 09:28
14 БпЛА атаковали Харьковщину: Синегубов сообщил о последствиях
14 БпЛА атаковали Харьковщину: Синегубов сообщил о последствиях
19.05.2025, 08:35
Пожар был в Безлюдовке, «прилеты» — в Старом Салтове: сводка ГСЧС (фото)
Пожар был в Безлюдовке, «прилеты» — в Старом Салтове: сводка ГСЧС (фото)
19.05.2025, 07:47
Попытки штурмов усилились — пограничники о ситуации на Харьковщине (видео)
Попытки штурмов усилились — пограничники о ситуации на Харьковщине (видео)
19.05.2025, 10:05

Новости по теме:

20:02
Готовится ли РФ наступать летом на севере Харьковщины — мнение защитников
08:09
Россияне атакуют в Волчанске — Генштаб, на Купянском направлении стало тише
14:17
Год начала второго «наступления на Харьков»: во что превратили Волчанск (фото)
08:29
9 мая российские войска весь день штурмовали Волчанск: данные Генштаба
10:28
С начала суток РФ наступала в Волчанске, несмотря на «перемирие» (видео)

Вы читали новость: «Попытки штурмов усилились — пограничники о ситуации на Харьковщине (видео)»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 10:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона ответил на вопрос, как пограничники оценивают обстановку ".