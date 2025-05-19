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Войска РФ «прощупывают» границу с Харьковской областью: данные ISW (карты)

Фронт 08:18   19.05.2025
Оксана Горун
Войска РФ «прощупывают» границу с Харьковской областью: данные ISW (карты)

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил о попытках ВС РФ атаковать в сторону границы на севере от Харькова и Купянска.

«Украинские источники сообщили, что украинские войска отразили по крайней мере ротную российскую механизированную атаку между Журавлевкой, Устинкой и Солнцевкой в ​​Белгородской области (все прямо через международную границу к северу от Харькова). Российские войска недавно провели безуспешную разведывательную операцию вблизи Журавлевки в направлении международной границы, и российские войска могут намереваться расширить свои выступы на севере Харьковской области», — считают аналитики ISW.

Отметим, что российская Журавлевка находится напротив Гоптовки, деоккупированной во время Харьковского контрнаступления в 2022 году.

Иллюстрация: карта DeepState
Иллюстрация: GoogleMaps

Также, по данным Института изучения войны, российские войска атаковали северо-восточнее Купянска вблизи международной границы в направлении Строевки 17 и 18 мая.

Иллюстрация: карта DeepState

«Командир украинского батальона, действующего на Купянском направлении, сообщил 18 мая, что российские войска пытаются использовать лодки, надувные баллоны и мотоциклы на блочных системах, чтобы пересечь реку Оскол около Двуречной (к северо-востоку от Купянска), чтобы поддержать будущие усилия России по окружению Купянска. Командир батальона сообщил, что российские войска усиливают удары по украинским наземным линиям связи и использование беспилотников в направлениях Боровой и Лимана», — дополнили в ISW.

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На Боровском направлении, по данным аналитиков, у врага есть продвижение — к югу от Грековки (Луганской области) и к северо-востоку от Новомихайловки (Донецкой области).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 08:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил о попытках ВС РФ атаковать в сторону границы на севере от Харькова и Купянска".