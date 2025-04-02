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Россияне создают условия для захвата Боровой — ISW (карты)

Фронт 08:51   02.04.2025
Оксана Горун
Россияне создают условия для захвата Боровой — ISW (карты) Иллюстрация: карта DeepState

Институт изучения войны (ISW) проанализировал события, которые разворачиваются к северо-востоку от Лимана — как в Донецкой, так и Луганской областях и несут угрозу Боровой на Харьковщине.

«Российские войска расширяют свой плацдарм к северо-востоку от Лимана в рамках взаимодополняющих усилий по созданию условий для захвата Боровой и Лимана в ближайшие месяцы», — пишут аналитики Института изучения войны.

Кадры с геолокацией, которые появились 28 марта и 1 апреля, подтверждают, что ВС РФ продвинулись к северо-западу от Новолюбовки (в Луганской области у админграниц с Харьковской и Донецкой) и, вероятно, захватили саму Новолюбовку. Сами россияне заявляют о продвижении на юго-востоке от Нового, а украинский военный аналитик Константин Машовец, что ВС РФ продвинулись к южной окраине Катериновки.

Граница Луганской области 2 апреля 2025
Иллюстрация: карта DeepState

Также в ISW  отмечают, что оккупанты продвинулись через реку Жеребец еще в начале января и постепенно расширили плацдарм. Теперь оттуда они могут начать дальнейшее наступление.

«Российские войска, по-видимому, используют значительное превосходство в живой силе для продвижения в этом районе… Украинская группа войск «Хортица» заявила 31 марта, что российские войска усилили атаки пехоты на Лиманском направлении, имеют значительно больше пехоты в этом районе, в основном, включая хорошо обученных контрактников», — сообщили аналитики.

По их оценкам, ВС РФ «могут использовать свой расширенный плацдарм к северо-востоку от Лимана для поддержки захвата Боровой или Лимана в ближайшие месяцы».

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«Российские войска изначально сосредоточились на наступлении от Ивановки к Колодязям  в общем направлении на Лиман, но недавно, по-видимому, переориентировали свои усилия на наступление к северо-западу от Ивановки к Новому и Катериновке в общем направлении на Боровую. Российский военный блогер заявил 1 апреля, что российские войска пытаются соединить свой плацдарм возле Новолюбовки с меньшим плацдармом на западном берегу возле Макеевки (примерно в восьми километрах). Российские войска могут попытаться объединить эти плацдармы, чтобы создать стабильный выступ для поддержки атак к юго-востоку от Боровой», — считают в ISW.

Макеевка Луганской области
Иллюстрация: карта DeepState

Впрочем, тот же плацдарм захватчики могут использовать и для наступления в сторону Лимана.

«Дальнейшие российские продвижения в направлении Боровой и Лимана являются частью постоянных усилий России по вытеснению украинских сил с позиций на восточном берегу реки Оскол и дальнейшему наступлению в западную часть Харьковской области и созданию условий для атаки на украинский пояс укреплений в Донецкой области с севера», — констатируют в ISW.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 08:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) проанализировал события, которые разворачиваются к северо-востоку от Лимана и несут угрозу Боровой на Харьковщине".