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Враг продвинулся к Купянску на севере — карта DeepState

Фронт 11:16   01.04.2025
Оксана Горун
Враг продвинулся к Купянску на севере — карта DeepState Иллюстрация: карта DeepState

Аналитики DeepState 1 апреля обновили карту фронта в Харьковской области.

«Враг продвинулся возле Кондрашовки», — сообщил проект «DeepState».

Кондрашовка — село на правом берегу реки Оскол на Харьковщине. Оно находится севернее Купянска и ближе к нему, чем Двуречная и Западное, где не так давно Силы обороны помешали ВС РФ перерезать дорогу на Купянск. На данный момент правобережный плацдарм оккупантов в районе Кондрашовки — самый близкий к городу. Исходя из изменений карты DeepState, к дороге между Купянском и Двуречной россияне еще не подошли и на этом выступе.

31 марта в ОТГ «Харьков», которое отвечает и за боевые действия на правом берегу Оскола, сообщили, что на Харьковском направлении сейчас действуют подразделения 20-й, 6-й, 58-й и 2-й общевойсковых армий ВС РФ, а также 1-й танковой армии (68-й и 11-й армейские корпуса, а также 90-я танковая дивизия). «Это достаточно большая мощь», — отметил спикер ОТГ Павел Шамшин.

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В то же время военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец считает, что существенных успехов у россиян на Купянском направлении нет и изменить ситуацию в ближайшее время враг не сможет.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 11:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики DeepState 1 апреля обновили карту фронта в Харьковской области".