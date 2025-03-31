Машовец: вскоре внимание РФ переключится с Купянского направления – куда
Военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец считает, что существенных успехов у россиян на Купянском направлении нет и изменить ситуацию в ближайшее время враг не сможет.
Первой неудачей РФ Машовец назвал ее неспособность расшить плацдармы в районе Оскола и продвинуться дальше.
«Противнику удалось силами 69-й мотострелковой дивизии, а также ряда приданных ей частей и подразделений «нафорсировать» через реку Оскол четыре тактических плацдарма», – пишет аналитик.
Уточняя, что получить преимущество благодаря им, россиянам так и не удалось. Машовец уточняет, что на данный момент враг пытается атаковать около Кондрашовки, Двуречной и Западного.
«Но ввиду того, что им приходится действовать на плацдармах исключительно пехотой, все эти попытки пока выливаются в малорезультативные лобовые атаки и штурмы с высокими потерями», – отметил Машовец.
И продолжаться так еще долго не может – у противника просто не хватит на это ресурса, уверен аналитик. И предполагает, что враг сконцентрируется на двух основных участках, вероятно, вдоль реки Оскол.
«Таким образом, касаемо Купянского направления, стоит отметить две особенности: 6-я ОА и 1-я ТА противника, очевидно, действуют на своих смежных флангах, в соответствии с неким гипотетическим планом «Купянской наступательной операции», который наверняка предусматривает их тесное взаимодействие. Однако, на данный момент, 1-я ТА всё же концентрирует свои основные усилия в южном секторе своей полосы (т.е. в сторону Боровой)», – пишет эксперт.
Вторая особенность заключается в том, что, скорей всего, внимание войск, которые на данный момент сосредоточены на Купянском направлении, переключится на Лиманское.
«Соответственно, поступающие в распоряжения ГВ «Запад» пополнение и резервы, скорее всего, будут направлены, в первую очередь, в полосы 20-й ОА и 25-й ОА. Это тем более справедливо, в случае подготовки командованием противника на кампанию «весна -лето» 2025-го года наступательной операции в отношении Славянско – Краматорской агломерации (последней крупной агломерации Донбасса, остающейся под контролем Украины)», – объяснил Машовец.
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 10:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец считает, что существенных успехов у россиян на Купянском направлении нет. ".