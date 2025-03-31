Штурмы провалились, продвижения нет: в ISW отрицают успехи РФ на Харьковщине
О том, где шли бои и есть ли какие-либо успехи россиян в Харьковской области, проинформировали утром 31 марта в Институте изучения войны (ISW).
На Харьковском направлении враг пытался наступать в районе Волчанска и Липцев, однако продвинуться так и не смог.
На Купянском, по данным аналитиков, – бои шли возле Каменки, Радьковки, Петропавловки и Песчаного. На этом участке фронта также изменения не зафиксировали. Однако, пишут в ISW, россияне вновь заявили об успехах, которые так и остались неподтвержденными.
«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на север от Купянска в районе Малой Шапковки и на северо-восток от Купянска в районе Красного Первого, Каменки и Тополи», – уточнили в Институте изучения войны.
Также ВС РФ атаковали и на Боровском направлении. Штурмы врага ВСУ успешно отбили в районе Богуславки, Загрызово и Копанок.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 07:46;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои и есть ли какие-либо успехи россиян в Харьковской области, проинформировали утром 31 марта в Институте изучения войны (ISW).".