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Штурмы провалились, продвижения нет: в ISW отрицают успехи РФ на Харьковщине

Украина 07:46   31.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Штурмы провалились, продвижения нет: в ISW отрицают успехи РФ на Харьковщине

О том, где шли бои и есть ли какие-либо успехи россиян в Харьковской области, проинформировали утром 31 марта в Институте изучения войны (ISW).

На Харьковском направлении враг пытался наступать в районе Волчанска и Липцев, однако продвинуться так и не смог.

На Купянском, по данным аналитиков, – бои шли возле Каменки, Радьковки, Петропавловки и Песчаного. На этом участке фронта также изменения не зафиксировали. Однако, пишут в ISW, россияне вновь заявили об успехах, которые так и остались неподтвержденными.

«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на север от Купянска в районе Малой Шапковки и на северо-восток от Купянска в районе Красного Первого, Каменки и Тополи», – уточнили в Институте изучения войны.

Также ВС РФ атаковали и на Боровском направлении. Штурмы врага ВСУ успешно отбили в районе Богуславки, Загрызово и Копанок.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 07:46;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои и есть ли какие-либо успехи россиян в Харьковской области, проинформировали утром 31 марта в Институте изучения войны (ISW).".