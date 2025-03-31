Штурмы провалились, продвижения нет: в ISW отрицают успехи РФ на Харьковщине

О том, где шли бои и есть ли какие-либо успехи россиян в Харьковской области, проинформировали утром 31 марта в Институте изучения войны (ISW).

На Харьковском направлении враг пытался наступать в районе Волчанска и Липцев, однако продвинуться так и не смог.

На Купянском, по данным аналитиков, – бои шли возле Каменки, Радьковки, Петропавловки и Песчаного. На этом участке фронта также изменения не зафиксировали. Однако, пишут в ISW, россияне вновь заявили об успехах, которые так и остались неподтвержденными.

«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на север от Купянска в районе Малой Шапковки и на северо-восток от Купянска в районе Красного Первого, Каменки и Тополи», – уточнили в Институте изучения войны.

Также ВС РФ атаковали и на Боровском направлении. Штурмы врага ВСУ успешно отбили в районе Богуславки, Загрызово и Копанок.