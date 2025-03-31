Штурми провалилися: в ISW заперечують успіхи РФ на Харківщині
Про те, де точилися бої та чи є якісь успіхи росіян у Харківській області, поінформували вранці 31 березня в Інституті вивчення війни (ISW).
На Харківському напрямку ворог намагався наступати в районі Вовчанська та Липців, проте просунутися так і не зміг.
На Куп’янському, за даними аналітиків, – бої точилися біля Кам’янки, Радьківки, Петропавлівки та Піщаного. На цій ділянці фронту також зміни не зафіксували. Проте, пишуть в ISW, росіяни знову заявили про успіхи, що так і залишились непідтвердженими.
“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на північ від Куп’янська в районі Малої Шапківки та на північний схід від Куп’янська в районі Красного Першого, Кам’янки та Тополі”, – уточнили в Інституті вивчення війни.
Також ЗС РФ атакували і на Борівському напрямку. Штурми ворога ЗСУ успішно відбили у районі Богуславки, Загризового та Копанок.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 07:46;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де точилися бої та чи є якісь успіхи росіян у Харківській області, поінформували вранці 31 березня в Інституті вивчення війни (ISW).".