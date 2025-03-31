Штурми провалилися: в ISW заперечують успіхи РФ на Харківщині

Про те, де точилися бої та чи є якісь успіхи росіян у Харківській області, поінформували вранці 31 березня в Інституті вивчення війни (ISW).

На Харківському напрямку ворог намагався наступати в районі Вовчанська та Липців, проте просунутися так і не зміг.

На Куп’янському, за даними аналітиків, – бої точилися біля Кам’янки, Радьківки, Петропавлівки та Піщаного. На цій ділянці фронту також зміни не зафіксували. Проте, пишуть в ISW, росіяни знову заявили про успіхи, що так і залишились непідтвердженими.

“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на північ від Куп’янська в районі Малої Шапківки та на північний схід від Куп’янська в районі Красного Першого, Кам’янки та Тополі”, – уточнили в Інституті вивчення війни.

Також ЗС РФ атакували і на Борівському напрямку. Штурми ворога ЗСУ успішно відбили у районі Богуславки, Загризового та Копанок.