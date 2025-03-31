Машовець: незабаром увага РФ переключиться з Куп’янського напрямку – куди

Військовий аналітик групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець вважає, що суттєвих успіхів у росіян на Куп’янському напрямку немає і змінити ситуацію найближчим часом ворог не зможе.

Першою невдачею РФ Машовець назвав її нездатність розшити плацдарми в районі Осколу та просунутися далі.

“Противнику вдалося силами 69-ї мотострілецької дивізії, а також ряду наданих їй частин і підрозділів “нафорсувати” через річку Оскіл чотири тактичні плацдарми”, – пише аналітик.

Уточнюючи, що здобути перевагу завдяки їм, росіянам так і не вдалося. Машовець уточнює, що зараз ворог намагається атакувати біля Кіндрашівки, Дворічної та Западного.

“Але через те, що їм доводиться діяти на плацдармах виключно піхотою, всі ці спроби поки що виливаються в малорезультативні лобові атаки та штурми з високими втратами”, – зазначив Машовець.

І продовжуватись так ще довго не може – у противника просто не вистачить на це ресурсу, упевнений аналітик. І припускає, що ворог сконцентрується на двох основних ділянках, ймовірно, вздовж річки Оскіл.

“Таким чином, що стосується Куп’янського напрямку, варто відзначити дві особливості: 6-а ЗА і 1-а ТА противника, очевидно, діють на своїх суміжних флангах, відповідно до якогось гіпотетичного плану «Куп’янської наступальної операції», який напевно передбачає їх тісну взаємодію. Однак, наразі 1-а ТА все ж концентрує свої основні зусилля в південному секторі своєї смуги (тобто в бік Борової)”, – пише експерт.

Друга особливість полягає в тому, що, швидше за все, увага військ, які зараз зосереджені на Куп’янському напрямку, переключиться на Лиманський.

“Відповідно, поповнення і резерви, що надходять у розпорядження ГВ «Захід», найімовірніше, будуть спрямовані насамперед у смуги 20-ї ОА і 25-ї ОА. Це тим більше справедливо, у разі підготовки командуванням противника на кампанію «весна-літо» 2025-го року наступальної операції щодо Слов’янсько-Краматорської агломерації (останньої великої агломерації Донбасу, що залишається під контролем України)”, – пояснив Машовець.