Что будут делать с модульным городком в Харькове, который непригоден для жизни

Общество 17:42   01.11.2025
Виктория Яковенко
Что будут делать с модульным городком в Харькове, который непригоден для жизни Фото: Харьковский горсовет

В Харькове готовятся демонтировать модульный городок, где проживали переселенцы.

«Модульный городок непригоден для проживания в нем людей. Конструкции жилых блоков обладают высокой степенью аварийности. В частности, там протекают кровли, отслаиваются стены, полностью разрушены полы. Электропроводка тоже аварийная, что может привести к короткому замыканию», – рассказал директор КП «Харьковспецстрой» Игорь Киевский.

Отмечается, что подготовительные работы по демонтажу модульного городка уже начались.

Напомним, о том, что переселенцев, проживающих на территории первого модульного городка в Харькове, расселят в общежития, сообщал городской голова Игорь Терехов. Он отмечал, что после открытия городка прошли десятки лет, и сегодня он непригоден для эксплуатации.

1 мая в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщили, что их специалисты обследовали модульный городок в Слободском районе города и пришли к выводу, что проживать там опасно: часть домиков повреждены обстрелами, есть плесень, обнаружены мумифицированные остатки грызунов.

Читайте также: В Харькове расселяют переселенцев, которые жили в модульном городке

Автор: Виктория Яковенко
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко