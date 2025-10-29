Удар по дитсадку в Харкові: чи мав заклад ліцензію, повідомили в ОВА

Дитячий садок у Харкові, який 22 жовтня атакували ворожі БпЛА, отримав ліцензію у 2021-му році. Вона була чинною, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Цей заклад, як і будь-які інші, має працювати в тих обмеженнях, які передбачаються рішенням Ради оборони Харківської області від 2022 року. Якщо заклад працює офлайн, він має мати, звичайно, бомбосховище, або протирадіаційне укриття, або приміщення, яке відповідає такому статусу. Це за винятком того, якщо він працює онлайн. Поясню просто проблематику деяку. Деякі навчальні заклади, в тому числі, подають інформацію, що вони працюють онлайн. Далі вони, можливо, збирають дітей для якихось організаційних заходів. Вони звітують, що вони не роблять при цьому освітній процес. Тобто не надають освітні послуги. Тому на ці всі питання мають надати відповідь правоохоронні органи, з’ясувати всі обставини, далі вже будемо робити висновки. Єдине, що зазначу, правильно те, що адміністрація в будь-якому випадку, що там не відбувалося, чітко відреагували на сигнали повітряної тривоги. Це врятувало як мінімум 48 життів», – сказав Синєгубов.

Він також розповів, що тривають перевірки дитсадочків в регіоні.

«Там, де забороняли певним центральним органам виконавчої влади виходити з офіційними перевірками, складати відповідні акти, ці перепони зняті після цього випадку. Тому перевірки тривають і будуть здійснювати у межах міста Харків і Харківської області», – сказав голова ХОВА.

Він також пояснив, чому неможливо співфінансувати приватні навчальні заклади з бюджету.

«Ми ж не можемо фінансувати приватні установи. Це перше. По-друге, поряд із цим ми маємо чітко забезпечити функціонування і розбудову в тому числі безпечних освітніх середовищ, те, що стосується і дошкільної освіти в тому числі. Зараз нами зводиться 38 підземних шкіл – найбільша кількість з усіх прифронтових територій і неприфронтових. Це дозволить нам вивезти в офлайн або змішану форму близько 100 тисяч учнів», – зазначив голова ХОВА.

Він також нагадав, що в Пісочинській громаді наразі будують перший в країні підземний дитсадок.

«70% там вже готовність, це комплексний проєкт, зараз вирішується питання з приводу дофінансування, нам ще не вистачає 65 мільйонів до завершення саме підземної частини», – уточнив Синєгубов.