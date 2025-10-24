Терехов про стан поранених у Харкові після ударів КАБ та атаки на дитсадок

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону зазначив, що один із постраждалих після ранкових «прильотів» КАБів знаходиться у критичному стані.

«Пошкоджені будівлі, пошкоджена металобаза. Крім цього, постраждали понад 20 автівок. Це було абсолютно цивільне підприємство, жодного військового значення воно не має. Крім цього постраждали житлові будинки, багатоповерхівки, які розташовані поруч з промисловою зоною», – зазначив мер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько 11:00. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що обласний центр атакували шість КАБів. Усі влучання – в Індустріальному районі, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок «прильотів» горіли два гаражні бокси та автомобілі на загальній площі 150 м кв. За останніми даними, постраждали 10 людей.

Він також розповів про стан постраждалих після атаки БпЛА на дитсадок 22 жовтня. За його даними, шість людей наразі перебувають у лікарні, у них поранення різного ступеня важкості.

Нагадаємо, дитячий садочок постраждав внаслідок повітряної атаки російських військових у Харкові 22 жовтня. Три вибухи пролунали в місті близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомив: відбувається атака «шахедів». Й невдовзі уточнив: прилетіло по будівлі в Холодногірському районі, в якій працює приватний дитячий садочок. За даними обласної прокуратури, було три безпілотники типу «Герань-2». Й, як повідомив Терехов, усі вони поцілили в одну будівлю, внаслідок чого другий поверх повністю склався й розпочалася пожежа. Виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття. Всіх 48 дітей евакуювали. Увечері стало відомо, що одна дитина з садка постраждала, п’ятирічна дівчинка. Поряд із будівлею під час атаки працювали комунальники, зокрема прибирав вулицю 42-річний озеленювач КП «Шляхрембуд» – він загинув. Ще девʼятеро людей — троє чоловіків і шість жінок — постраждали. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, чотирьох постраждалих ушпиталили. Пошкоджень зазнали щонайменше 11 будівель. На яких підставах працював постраждалий дитсадок – з’ясує слідство, прокоментував Терехов.