Наслідки «прильотів» КАБ по Харкову: постраждалих вісім, що пошкоджене (відео)

Події 14:20   24.10.2025
Вікторія Яковенко
Наслідки «прильотів» КАБ по Харкову: постраждалих вісім, що пошкоджене (відео) Фото: Олег Синєгубов

З’явилися фото та відео наслідків ранкових авіаударів по Харкову.

Доповнено о 14:20. Через авіаудар по Індустріальному району Харкова поранення отримали четверо чоловіків, у чотирьох жінок – гостра реакція на стрес, зазначили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок «прильотів» пошкоджені складські приміщення цивільних підприємств та транспортні засоби. Попередньо встановлено, що армія РФ атакувала місто п’ятьма авіаційними боєприпасами, тип яких наразі встановлюється.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура

Доповнено о 13:34. До восьми зросла кількість постраждалих через удари КАБами по Індустріальному району, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«В результаті одного з влучань сталася пожежа на території автотранспортного підприємства. Горіли два гаражні бокси та автомобілі на загальній площі 150 м кв. Також, в результаті інших влучань пошкоджені складські будівлі приватного підприємства», – зазначили рятувальники.

Доповнено о 13:20. У Харківській обласній прокуратурі опублікували відео наслідків ударів КАБ по Харкову.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Тим часом речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко попередньо повідомляє, що під завалами людей немає.

13:12. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, армія РФ атакувала місто близько 11: 00. Зафіксовано п’ять влучань в Індустріальному районі.

«Відомо про 6 постраждалих внаслідок цієї атаки: травмовані чоловіки 34, 36, 54, 61 років, гострої реакції на стрес зазнали жінки 40, 67, 69 і 73 років. Троє людей госпіталізовані, зокрема один чоловік – у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу», – пише голова ХОВА

Внаслідок ударів пошкоджені будівлі цивільного підприємства, гаражі, транспорт. На одному з місць «прильоту» – пожежа на площі, попередньо, 100 квадратних метрів.

удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько 11:00. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що обласний центр атакували п’ять КАБів. Усі влучання – в Індустріальному районі, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок «прильотів» почалася пожежа, відомо про шістьох постраждалих.

Автор: Вікторія Яковенко
