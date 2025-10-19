Live
Поліціянти витягли жінку з-під завалів після авіаудару по Харківщині 📹

Події 11:30   19.10.2025
Оксана Горун
Нацполіція Харківської області опублікувала відео порятунку 83-річної мешканки села Осинове в Куп’янському районі. Постраждалу деблокували з-під завалів.

“Днями збройні формування країни-агресора завдали авіаційного удару по селу Осиново Куп’янського району. За попередніми даними, противник застосував авіаційну керовану бомбу, унаслідок чого було зруйновано кілька приватних будинків. Під час розбору завалів одного з будинків співробітники Купʼянського районного відділу поліції спільно з поліцейськими Полку поліції особливого призначення та рятувальниками виявили 83-річну місцеву мешканку, яка залишалася під уламками”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Постраждалу деблокували, вивезли із небезпечної зони та передали медикам.

Читайте також: КАБів усе більше: по Харківщині за добу прилетіло 10 бомб — ХОВА

Раніше начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич поінформував, що РФ вдарила по селу Андріївка на Харківщині чотирма КАБами. На місці виникла пожежа, інформації щодо постраждалих немає.

Автор: Оксана Горун
