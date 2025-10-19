Поліціянти витягли жінку з-під завалів після авіаудару по Харківщині 📹

Нацполіція Харківської області опублікувала відео порятунку 83-річної мешканки села Осинове в Куп’янському районі. Постраждалу деблокували з-під завалів.

“Днями збройні формування країни-агресора завдали авіаційного удару по селу Осиново Куп’янського району. За попередніми даними, противник застосував авіаційну керовану бомбу, унаслідок чого було зруйновано кілька приватних будинків. Під час розбору завалів одного з будинків співробітники Купʼянського районного відділу поліції спільно з поліцейськими Полку поліції особливого призначення та рятувальниками виявили 83-річну місцеву мешканку, яка залишалася під уламками”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Постраждалу деблокували, вивезли із небезпечної зони та передали медикам.

Раніше начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич поінформував, що РФ вдарила по селу Андріївка на Харківщині чотирма КАБами. На місці виникла пожежа, інформації щодо постраждалих немає.