Поліціянти витягли жінку з-під завалів після авіаудару по Харківщині 📹
Нацполіція Харківської області опублікувала відео порятунку 83-річної мешканки села Осинове в Куп’янському районі. Постраждалу деблокували з-під завалів.
“Днями збройні формування країни-агресора завдали авіаційного удару по селу Осиново Куп’янського району. За попередніми даними, противник застосував авіаційну керовану бомбу, унаслідок чого було зруйновано кілька приватних будинків. Під час розбору завалів одного з будинків співробітники Купʼянського районного відділу поліції спільно з поліцейськими Полку поліції особливого призначення та рятувальниками виявили 83-річну місцеву мешканку, яка залишалася під уламками”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Постраждалу деблокували, вивезли із небезпечної зони та передали медикам.
Читайте також: КАБів усе більше: по Харківщині за добу прилетіло 10 бомб — ХОВА
Раніше начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич поінформував, що РФ вдарила по селу Андріївка на Харківщині чотирма КАБами. На місці виникла пожежа, інформації щодо постраждалих немає.
Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2025 в 11:30