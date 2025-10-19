КАБів усе більше: по Харківщині за добу прилетіло 10 бомб – ХОВА

КАБ, що не розірвався. Ілюстративне фото. Фото: ДСНС України

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки російських ударів за добу. В області загинув чоловік, 14 людей постраждали. До ударів КАБів додалися й атаки FPV-дронів.

За даними Синєгубова, за добу армія РФ застосувала по Харківській області 10 КАБів, три FPV та один невідомий БпЛА. Про удари “шахедів” начальник ХОВА не повідомив, хоча вночі, за даними ПС ЗСУ та моніторингових каналів, над регіоном ударні безпілотники фіксували.

Найтяжчі наслідки – в атаки російського дрона по автівці з цивільними в селі Баранівка Золочівської громади. Там загинув 35-річний чоловік, троє постраждали (всі чоловіки віком 31, 33 та 49 років).

“У селі Сподобівка Шевченківської громади постраждали 19-річний і 25-річний чоловіки; у селищі Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 83-річний чоловік; у селищі Шевченкове постраждала 82-річна жінка; у місті Лозова постраждали 39-річний чоловік і жінки 47, 54, 66, 79, 80 років; у селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади постраждав 44-річний чоловік”, – перелічив Синєгубов.

Також “прилітало” по Харкову: російський дрон пошкодив скління вікон гуртожитку.