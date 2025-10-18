Live
Російський дрон завдав удару по гуртожитку в Харкові – Терехов

Події 13:02   18.10.2025
Олена Нагорна
Російський дрон завдав удару по гуртожитку в Харкові – Терехов Фото: Харківська міськрада

Про “приліт” російського БпЛА повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У Шевченківському районі зафіксовано удар ворожого бойового дрона по гуртожитку. Наразі без постраждалих, вибито кілька вікон у будівлі“, – написав Терехов.

Росіяни вдарили БпЛА по Шевченківському району сьогодні приблизно о 9:05, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Пошкоджено скління вікон на першому поверсі гуртожитку. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – інформує Синєгубов.

Як повідомлялося, понад десять БпЛА завдали удару Чугуєву близько 22 години 17 жовтня  — майже всі мікрорайони міста були знеструмлені. Без електрики станом на ранок залишається один із віддалених мікрорайонів Чугуєва.

Читайте також: Просили Левітана: хто є голосом тривоги в Харкові, розповіли в мерії

Автор: Олена Нагорна
