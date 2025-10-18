Російський дрон завдав удару по гуртожитку в Харкові – Терехов
Фото: Харківська міськрада
Про “приліт” російського БпЛА повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“У Шевченківському районі зафіксовано удар ворожого бойового дрона по гуртожитку. Наразі без постраждалих, вибито кілька вікон у будівлі“, – написав Терехов.
Росіяни вдарили БпЛА по Шевченківському району сьогодні приблизно о 9:05, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Пошкоджено скління вікон на першому поверсі гуртожитку. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – інформує Синєгубов.
Як повідомлялося, понад десять БпЛА завдали удару Чугуєву близько 22 години 17 жовтня — майже всі мікрорайони міста були знеструмлені. Без електрики станом на ранок залишається один із віддалених мікрорайонів Чугуєва.
Читайте також: Просили Левітана: хто є голосом тривоги в Харкові, розповіли в мерії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, атака БпЛА, новини Харкова, приліт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Російський дрон завдав удару по гуртожитку в Харкові – Терехов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2025 в 13:02;