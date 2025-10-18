Российский дрон ударил по общежитию в Харькове — Терехов
Фото: Харьковский горсовет
О «прилете» российского БпЛА сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«В Шевченковском районе зафиксирован удар вражеского боевого дрона по общежитию. Пока без пострадавших, выбито несколько окон в здании», — написал Терехов.
Россияне нанесли удар по БпЛА по Шевченковскому району сегодня в 9:05, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Повреждено остекление окон на первом этаже общежития. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщает Синегубов.
Как сообщалось, более десяти БпЛА нанесли удар по Чугуеву около 22 часов 17 октября — почти все микрорайоны города были обесточены. Без электричества по состоянию на утро остается один из отдаленных микрорайонов Чугуева.
Читайте также: Просили Левитана: кто является голосом тревоги в Харькове, рассказали в мэрии
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, Игорь Терехов, новости Харькова, прилет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Российский дрон ударил по общежитию в Харькове — Терехов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 октября 2025 в 13:02;