Российский дрон ударил по общежитию в Харькове — Терехов

Происшествия 13:02   18.10.2025
Елена Нагорная
Российский дрон ударил по общежитию в Харькове — Терехов Фото: Харьковский горсовет

О «прилете» российского БпЛА сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«В Шевченковском районе зафиксирован удар вражеского боевого дрона по общежитию. Пока без пострадавших, выбито несколько окон в здании», — написал Терехов.

Россияне нанесли удар по БпЛА по Шевченковскому району сегодня в 9:05, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Повреждено остекление окон на первом этаже общежития. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщает Синегубов.

Как сообщалось, более десяти БпЛА нанесли удар по Чугуеву около 22 часов 17 октября — почти все микрорайоны города были обесточены. Без электричества по состоянию на утро остается один из отдаленных микрорайонов Чугуева.

Читайте также: Просили Левитана: кто является голосом тревоги в Харькове, рассказали в мэрии

Автор: Елена Нагорная
