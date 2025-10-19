КАБов все больше: по Харьковской области за сутки прилетело 10 бомб — ХОВА

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях российских ударов за сутки. В области погиб мужчина, 14 человек пострадали. К ударам КАБов добавились и атаки FPV-дронов.

По данным Синегубова, за сутки армия РФ применила по Харьковской области 10 КАБов, три FPV и один неизвестный БпЛА. Об ударах «Шахедов» начальник ХОВА не сообщил, хотя ночью, по данным ВС ВСУ и мониторинговых каналов, над регионом ударные беспилотники фиксировали.

Наиболее тяжелые последствия принесла атака российского дрона по машине с гражданскими в селе Барановка Золочевской громады. Там погиб 35-летний мужчина, трое пострадали (все мужчины в возрасте 31, 33 и 49 лет).

«В с. Сподобовка Шевченковской громады пострадали 19-летний и 25-летний мужчины; в поселке Ковшаровка Купянской громады пострадал 83-летний мужчина; в поселке Шевченко пострадала 82-летняя женщина; в городе Лозовая пострадали 39-летний мужчина и женщины 47, 54, 66, 79, 80 лет; в поселке Купянск-Узловой Купянской громады пострадал 44-летний мужчина», — перечислил Синегубов.

Также «прилетало» по Харькову: российский дрон повредил остекление окон общежития.