FPV-дрон на оптоволокне атаковал Lanos на Харьковщине: погиб мужчина
FPV-дрон на оптоволокне атаковал гражданский автомобиль в Золочевской громаде Харьковской области утром 18 октября — погиб мужчина и еще трое пострадали.
Дрон ударил по автомобилю Daewoo Lanos около 8:30 на грунтовой дороге между селами Постольное и Барановка Золочевской громады, сообщил МГ «Объектив» глава поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
Погиб мужчина 35 лет, трое мужчин 49, 32, 29 лет испытали острый шок.
Напомним, накануне глава Малоданиловской громады Александр Гололобов опроверг, что FPV дежурят вдоль окружной Харькова. Он подчеркнул: ни по его информации, ни по данным военных ни одного случая атаки «дрона-ждуна» на территории громады не фиксировали. С севера в сторону Харькова действительно иногда долетают FPV-дроны. Также Гололобов подтвердил один случай, когда такой БпЛА вероятно запустили из так называемой «матки» — то есть большего по размеру дрона-переносчика. Однако эти факты не имеют отношения к историям о так называемых «спящих FPV». Такие охотятся на автомобили на прифронтовых территориях. Ранее о подобной опасности предупреждал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Однако речь шла исключительно о приграничных районах. Ближайшей точкой к северу от Харькова, где дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, до сих пор была дорога между селами Прудянка и Слатино.
Категории: Происшествия, Харьков
Дата публикации материала: 18 октября 2025 в 11:38